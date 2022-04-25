Bize sadece Türkiye sahip çıktı

Suriye kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Killi bölgesinde bulunan çadır kamplarında yaşayan Suriyeliler Türkiye'den gelecek yardımları dört gözle bekliyor. Türkiye ve Türk halkını çok seven çocuklar Türk Kızılay'ı çalışanları geldiğinde el ele tutuşarak halka oluşturup bekliyorlar. Kendilerine verilecek hediyeleri sessizce bekleyen çocukların gözlerinin içi parlıyor.Sığınmacılardan Muhammed ve yedi yaşındaki Abdullah, dünyanın Ukrayna halkına gösterdiği ilgiyi kendilerine göstermediğini söyleyerken, Ali'nin annesi Delal ise yaşananların Avrupa'nın iki yüzlü tavrını ortaya koyduğunu dile getirdi. Kendilerine yardım eden Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Abdullah, insanların renkleri, dil ve dinleri nedeniyle ayrılmadığı bir dünya hayali kurduğunu belirtiyior.En büyük hayalinin devam eden tüm savaşların son bulması olduğunu söyleyen Abdullah, "Ukrayna'daki kardeşlerimiz bizim yaşadığımız şeyleri yaşamasın. Dünya onlara kapılarını evlerini açtı çok güzel. Sarı saçlı mavi gözlü çocuklar ölüyor diye ayaklandılar. Ben de mavi gözlüyüm, kardeşim kahverengi, arkadaşım yeşil... Ama hepimiz çocuğuz. Bizim ailelerimizi kabul etmediler, sınırlarını kapattılar paralarımızı alıp dövdüler. Umut yolculuğuna çıkan Aylan bebek boğularak can verdi" diye konuştu.