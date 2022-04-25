Gezi ana davasında karar duruşması

İstinafın bozma kararı üzerine ikinci kez yapılan yargılamada Cumhuriyet savcısı, 4 Mart'ta davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Savcı, sanıklardan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcının mütalaasında diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi isteniyor. Firari sanıklar Henry Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılması ve yakalanmalarının beklenmesi gerektiği belirtiliyor.

SOROS'UN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, Gezi Parkı olaylarının asıl amacının, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümetini yıkmak veya işlevsiz duruma getirmek olduğu vurgulanıyor. Mütalaada, sanıklar arasındaki iletişime ve para transferlerine yer verildikten sonra şu tespit yapılıyor: "Uluslararası spekülatör George Soros'un ülkemizdeki temsilcisi konumundaki sanık Mehmet Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirket görünümlü legal yapıları kalkan olarak kullanarak, ülkemizdeki Kürt ve Ermeni vatandaşların ülkemize karşı kışkırtılması ve bölücü eylemlere kalkışılması yönünde uzun yıllardır lobi ve toplum mühendisliği faaliyetleri yürütmekte, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden sözde kültürel etkinliklerin fonlanması adıyla ülkemizde gerçekleşen birçok bölücü organizasyona para kaynağı olmaktadır."



Savcı mütalaasının ardından 21 Mart'a yapılan duruşmada ise sanık avukatları, dosyada eksiklikler olduğunu öne sürmüş, mahkeme heyeti de sanıklara ve avukatlara son savunmalarını hazırlamaları için son kez süre vermiş, ek süre verilmeyeceği konusunda uyarı yapmıştı.