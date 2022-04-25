HDP ile CHP arasına sözde Ermeni soykırımı girdi!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdikten kısa bir süre sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Paylan'a ise tepkilerin ardı arkası kesilmedi. ABD Başkanı Joe Biden ise 1915 olayları ile ilgili olarak dün "soykırım" olduğuna dair açıklama yaptı.

TANRIKULU'NA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu iki konu gündemdeyken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltenerek sosyal medya hesabından, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar gündemde yankı bulurken, Sezgin Tanrıkulu'na sosyal medyadaki ifadeleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.