İYİ Parti kurucularından Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: “HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı B planısınız!”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Paylan'ın bu yasa teklifi gündem olurken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi" paylaşımında bulunması tepkiyle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Tanrıkulu hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

BABACAN'DAN PAYLAŞIM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sözde soykırımla ilgili tartışmalı bir paylaşımda bulunup sosyal medya hesabından, "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN KAPATILMA İHTİMALİNE KARŞI B PLANISINIZ!"

İYİ Parti kurucularından Oğuzhan Türk, Babacan'ın paylaşımı sonrasında Babacan'a tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Türk, Babacan'ın paylaşımıyla Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunu belirterek Babacan'a seslendi. Türk, "Siz ve partiniz, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı B planısınız!" dedi.

Türk, Babacan'ın soykırım imasında bulunduğu paylaşımının akşamı altı siyasi parti genel başkanları toplantısına katıldığını anımsattı. Türk, ABD Başkanı Joe Biden'e "soykırım" açıklamasına tepkinin yer aldığı ortak bildiriye Babacan'ın da imza atmasını sorguladı.

Türk sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunuz günün akşamı, soykırım söylemini kınadığınıza dair ortak metne imza atmanız riyakârlık değil mi? @devapartisi @alibabacan @myeneroglu"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Oğuzhan Türk yine sosyal medya hesabından "Yıllarca birlikte mücadele ettiğimiz Meral Akşener, bu metne nasıl sessiz kalabiliyor, ortaklarının hatasına itiraz etmesi gerekenler nasıl bu hataların da ortağı olabiliyor?" diye sordu.