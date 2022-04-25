Kılıçdaroğlu tiyatrosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Keçiören'de oturan bir aileye "4 aydır elektrikleri kesik" diyerek gerçekleştirdiği 'destek ziyareti' bir skandala dönüştü. Dairenin elektriğinin borcu nedeniyle 31 Mart'ta dağıtıcı şirket tarafından kesildiği, ancak ödeme yapılması üzerine 5 Nisan'da açıldığı bildirildi. Bu durum da kendi oturduğu dairenin faturalarını 3 ay boyunca ödemediği için elektrikleri kesilen Kılıçdaroğlu'nun, önceki gün gittiği evde aslında elektrik olmasına rağmen mum ışığında oturduğunu ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ziyaret ettiği evin annesi Güllü D. ile kameraların karşısına geçmişti. Ziyaret sırasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde durması dikkat çekmişti. Algı için karanlıkta poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi?Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün (önceki gün) gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." Keçiören Kaymakamlığı da söz konusu vatandaşın ikametgahının elektriğinin öne sürüldüğü gibi 4 aydır kesik olmadığını açıkladı. Elektriğin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiği, 5 gün sonra, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vatandaşımıza 2021'de 2 kez pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldı. Şubat 2022'de doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 lira destek sağlandı. Ailenin bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşıldı. İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza, başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır."