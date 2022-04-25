Haberler Gündem Haberleri Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı
Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:23 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:45

Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı

Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin, mağaranın önünde gözaltına alınma anlarının kaydı paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyinde, PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.

MEHMETÇİK ADIM ADIM İLERLİYOR
Karadan Bordo Bereliler ilerlerken havadan da Türk jetleri destek sağlıyor.

Bu kapsamda 56 terörist öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor.

Kahraman askerlerimiz, operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.
Teröristlerin yakalanma anları
Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı.

Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.

Diğer yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevirileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.

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Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı
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