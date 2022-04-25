Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı

Irak'ın kuzeyinde, PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.
Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.
MEHMETÇİK ADIM ADIM İLERLİYOR
Karadan Bordo Bereliler ilerlerken havadan da Türk jetleri destek sağlıyor.
Bu kapsamda 56 terörist öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor.
Kahraman askerlerimiz, operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.
Teröristlerin yakalanma anları
Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.
Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı.