Teröre Pençe-Kilit darbesi! Mehmetçik adım adım ilerliyor: İşte teröristlerin yakalanma anı

Kahraman askerlerimiz, operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.

Teröristlerin yakalanma anları

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı.