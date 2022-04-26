107 yıllık vefa

Çanakkale Kara Savaşları'nın yıldönümü nedeniyle iki yıldır pandemi koşullarıyla sadece elçilik ve askeri yetkililerin katıldığı anma töreni ilk kez dün ziyaretçilerin katılımıyla yapıldı. 107'inci yıldönümü için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 'Anzak torunları' şafak ayini düzenledi. 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek şafak vaktini bekledi.Ayine katılan Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri "(Gelibolu) Bu yeri, burada savaşan herkes için bir anıt haline getiren, güvenli ve saygılı şekilde onları anmamızı destekleyen Türk hükümeti ve halkının cömertliğini tasdik etmek isterim" diye konuştu. Törenler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Sahur vaktinde yürüyüşten önce katılımcılara, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakârlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi" dedi. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi'nde saat 04.00'te başladı.Ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Conkbayırı'nda sona erdi. "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı. Törene katılan Bakan Kasapoğlu, anıta çelenk bıraktı. Kasapoğlu, şehitliği ziyaret etti, dua okudu.