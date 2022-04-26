Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği evin elektriği kesik değil

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği ve 4 aydır elektriğinin borcundan dolayı kesik olduğu belirtilen abone hakkında, "Tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde bağlandığı tespit edilmiştir" denildi. Bu arada kullanım bilgilerini hafızasında tutan evdeki akıllı sayaç da Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. 23 Nisan günü Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18.18 ile 21.31 saatleri arasında evde enerji kullanımının olmadığı, saat 21.31'den itibaren tekrar enerji kullanımına devam edildiği ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İspat demiştiniz, işte ispatı" paylaşımında bulundu.