Emine Erdoğan tek tek ilgilendi: “Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor!”

Aile kurmanın, toplumlara dönüşmenin insana biçilmiş bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugün her ne kadar fert merkezli bir anlayış hakimse de toplumların niteliğini belirleyenin aileler olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, bugün dünyanın birçok yerinde, bilhassa Batı dünyasında, yaşlıların korkunç bir yalnızlığa itildiğine işaret ederek bunun insana karşı yapılan büyük bir hürmetsizlik olduğunu ifade etti.