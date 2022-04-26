FETÖ’nün şike kumpasında önemli ifade

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Cemalettin Mutlu, avukatlarıyla birlikte katıldı. Mutlu'dan şikayetçi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şekip Mosturoğlu, Ahmet Çelebi, Orhan Erdemli, Faik Işık, Veysi Yaşar, Mehmet Yusuf Burak, Edip Özbek davada tanık olarak dinlendi.

Tanık Veysi Yaşar, sanık Cemalettin Mutlu'yu üniversiteden tanıdığını, Şekip Mosturoğlu şike operasyonunda tutuklandığında Mutlu'yu iyi bir ceza hukukçusu olduğu için Mosturoğlu'na tavsiye ettiğini ancak Mosturoğlu'nun başka bir avukatı tercih ettiğini anlattı.

Tanık Edip Özbek ise tekstilci olduğunu, sanık Mutlu'nun davalarına baktığını belirterek, Mutlu'nun FETÖ bağlantısıyla ilgili bilgisi olmadığını ve kendisini kimseye önermediğini öne sürdü.

"AZİZ YILDIRIM'I VERİRSENİZ GİDEBİLİRSİNİZ"

Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık ise Mutlu'yu meslektaş olarak tanıdığını ve arlarında özel bir hukuk olmadığını söyledi. Şike soruşturmaları sürecinde Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayetlerde bulunduklarını dile getiren Işık, "Soruşturmayı başlatan polisler ile hakim ve savcıların işbirliğiyle hareket ettiği gerekçesiyle şikayetlerimiz oldu. Müvekkilimiz Aziz Yıldırım'ı görmek için Beşiktaş Adliyesine gittiğimizde, gazetelerde tutuklanacağı yazıyordu. Daha müvekkile sorular sorulmadan, 'Soruları cevaplamadı' diye haberler yapıldı" dedi.

Mahkeme başkanı, tanık Faik Işık'a "Aziz Yıldırım'ı verin bu soruşturma son bulsun" denildi mi" diye sordu. Işık "Sorgulanmakta olan sporculardan birine 'Aziz Yıldırım'ı verin buradan gidebilirsiniz' denildiğini biliyoruz. Bunun üzerine, 'Gidin, bu arkadaşlara söyleyin, yasa dolayısıyla böyle bir zorlama olamaz' dedim. Bizi sinirlendiren şey şuydu; Türkiye'nin saygın kurumlarının aşama aşama bitirildiğini gördüm" şeklinde cevap verdi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, sanık Cemalettin Mutlu'ya diyeceklerini sordu. Mutlu, cezaevinde şartlarında zorlandığını, dava dosyasına hazırlanamadığını öne sürdü. Avukatlık yaptığı kişilerin tutuklanmamasını sağladığı ve aldığı paraların büyük kısmını FETÖ'ye verdi iddialarını kabul etmeyen Mutlu, iyi bir ceza avukatı olduğu için oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun avukatlığını da yaptığını ifade etti. İmirzalıoğlu'nun dosyasına, dava açıldıktan sonra baktığını belirten Mutlu, "Onun tutuklanmamasını benim emniyet ilişkilerime bağlıyorlar. Soruşturma aşamasında bakmadım, o dönem avukatı Şeref Dede'ydi. Onu azledip beni tuttu" dedi. Mahkeme heyeti, Cemalettin Mutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve FETÖ'nün şikede kumpası davası kapsamında firari sanık olarak aranan Cemalettin Mutlu, geçtiğimiz yıl kardeşiyle birlikte İstanbul, Eyüpsultan'da örgütün gaybubet evinde yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu'nun FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.