Haberler Gündem Haberleri Gezi davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden kaçan sanık hakkında yakalama çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:25 Son Güncelleme: 26.4.2022 16:31

Gezi davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden kaçan sanık hakkında yakalama çıkarıldı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden kaçan sanık hakkında yakalama çıkarıldı

Gezi Parkı ana davasında karar öncesi duruşmadan ayrıldığı belirlenen sanıklardan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, tutuksuz 7 sanığın tutuklanmalarını da kararlaştırmıştı. O sanıklardan Yiğit Ekmekçi'nin dün İstanbul Adliyesinde duruşmaya karar arası verildiğinde adliyeden ayrıldığı tespit edildi. Diğer 6 sanık kararın ardından duruşma salonunda tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme bugün Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkardı.

YAKALANMASI DURUMUNDA…
Kararda, Ekmekçi'nin İstanbul'da ve mesai saatleri içerisinde yakalanması durumunda mahkemede hazır edilmesi, İstanbul dışında ve mesai saatleri içerisinde yakalandığı takdirde SEGBİS sistemi ile mahkemeye bağlanması istendi. Mesai saatleri dışında yakalandığı takdirde en yakın nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edilerek, terör suçlarına bakmakla yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından gereğinin yerine getirilmesi ve evrakların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden kaçan sanık hakkında yakalama çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA