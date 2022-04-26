Gezi davasında son dakika gelişmesi! Mahkemeden kaçan sanık hakkında yakalama çıkarıldı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, tutuksuz 7 sanığın tutuklanmalarını da kararlaştırmıştı. O sanıklardan Yiğit Ekmekçi'nin dün İstanbul Adliyesinde duruşmaya karar arası verildiğinde adliyeden ayrıldığı tespit edildi. Diğer 6 sanık kararın ardından duruşma salonunda tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme bugün Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkardı.

YAKALANMASI DURUMUNDA…

Kararda, Ekmekçi'nin İstanbul'da ve mesai saatleri içerisinde yakalanması durumunda mahkemede hazır edilmesi, İstanbul dışında ve mesai saatleri içerisinde yakalandığı takdirde SEGBİS sistemi ile mahkemeye bağlanması istendi. Mesai saatleri dışında yakalandığı takdirde en yakın nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edilerek, terör suçlarına bakmakla yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından gereğinin yerine getirilmesi ve evrakların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.