İftarı sınırda yaptılar

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Van Çaldıran'da, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Hakkâri Çukurca'da bulunan Geyiktepe Üs Bölgesi'nde askerle birlikte iftar yaptı.Bakan Akar, dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Akar, "Pençe- Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Van Çaldıran'da incelemelerde bulundu. Buradaki askerlerle birlikte iftar yapan Soylu, şu ana kadar 1028 kilometre güvenlik duvarı inşa edildiğini ifade ederek, sınırın tamamının duvarla korunacağını belirtti.