Son dakika: "Türkiye'nin ömrü uzun değil" diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma

Örgütün kanalına açıklama yapan HDP elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Milletvekili Ömer Öcalan, Türkiye hakkında küstah bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" dedi.