Son dakika | İBB’ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!

293 MİLYONLUK ZARAR

İBB'nin ihaleleri adrese teslim vermesinin yanı sıra, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihaleleri için ödenmesi gereken işletme bedeli ile reklam uygulamalarının adetlerinde yüzde 20 azaltma yaptı. Sözleşmeyle kesinleşmiş belediye alacağının tahsilinden ise "herhangi bir mücbir sebep olmaksızın" vazgeçilerek toplam 141 milyon 500 bin indirim yapıldı. Ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihale şartnamesi ve sözleşmesine gerekçesiz olarak Belediye aleyhine konulan; "ilk 5 yıl işletme bedelinin yüzde 60'ı üzerinden ödeme alınacaktır." hükmü uyarınca, ilk 5 yıllık sözleşme bedeli "herhangi bir mücbir sebep olmaksızın ve gerekçesiz" olarak yüzde 40 oranına indirildi. Bu şekilde de 122 milyon kamu zararına yol açıldı. Bunların yanında üst geçitlerdeki reklam panosu ebatlarının teknik şartnamesindeki azami boy ölçüsünden daha büyük imal edildiği, işletmeciye teknik şartnamesinde belirlenen azami alandan 2 bin 559 metrekare daha fazla ve değerli reklam alanı sağlandığı, bundan da 29 milyon 714 bin tutarında işletmeci şirkete haksız menfaat sağlanarak kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Ulaşıma ve suya zam yapma gayretinde bulunan İBB'nin ihalelerden yaptığı indirim kıyağıyla toplam 293 milyon 214 bin lira kamu zararına sebep olduğu, işletmeci şirketlere de haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.