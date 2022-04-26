SON DAKİKA | Pençe Kilit Operasyonu’ndan acı haber: 3 asker şehit oldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın da şehit olduğu açıklandı.
Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BİR ACI HABER DAHA GELDİ!
MSB, Pençe- Kilit Operasyonu'nda, teröristlerce düzenlenen roketatar saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."