Ukraynalı şarkıcı Jamala: Emine Erdoğan’ın güçlü iradesi tüm dünyaya örnek olmalı

Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala, geçen hafta Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftarın konuklarından biriydi. Şarkıcı Jamala, SABAH'a duygularını anlattı: Şu anda bulunduğum ve mülteci olduğum Türkiye'de yetimleri koruduklarını, onlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunduklarını görmek; Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi ve çocukları; kendi kızları ve torunlarından ayırmadığını hissetmek beni çok duygulandırdı. Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady'leri, Emine Hanımefendi'nin bu güçlü iradesini sahiplenmeli ve bu zulme dur demeli. En başında beri hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli irade, tüm dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması için bizlere verdiği büyük ve eşsiz desteğin farkındayız. Türkiye bu anlamda lider bir ülke. Ukrayna'ya ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ukrayna'nın iyiliğine olan inancı için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye tüm Ukrayna halkı adına teşekkür ediyorum.