Van’da 10 şüpheli gözaltına alındı

VAN'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekât polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/ PDY şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.