Haberler Gündem Haberleri Van’da 10 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.4.2022

Van’da 10 şüpheli gözaltına alındı

Van’da 10 şüpheli gözaltına alındı
VAN'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekât polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/ PDY şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da 10 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA