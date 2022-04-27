Bakan Soylu, Bingöl’de Güvenlik Korucuları ile iftar yaptı

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın iftar sonrası ettiği duanın ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik korucularına terörle mücadelede verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Bakan Soylu, "Siz bugün buradasınız hepiniz dik, hepiniz cesaretli ve kuvvetli kudretli ama siz buradasınız. Bu topraklara eziyet verenler, çocuklarımızın geleceğini ellerinden almaya çalışanlar, esnafı haraca bağlayanlar. Akşam saat 4'ten sonra dışarıya çıkılacak mı, çıkılmayacak mı? Endişe içerisinde endişeye sevk edenler onlar neredeler. Siz sadece bir terör örgütüne karşı bir mücadeleyi ortaya koymadınız, Amerika onlarla beraber, Avrupa onlarla beraber, binlerce tır malzemeyle, binlerce tır lojistikle beraber onları ayakta tutmaya çalışan, paralarıyla ayakta tutmaya çalışan batıya meydan okudunuz. Burası bizim toprağımızdır dediniz. "şeklinde konuştu.Bakan Soylu , " 365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak, bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır ve buda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.Dünyanın PKK terör örgütüne en çok desteği verdiği dönemde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Türkiye'nin de PKK'ya karşı en güçlü bir dönemde olduğunun altını çizdi. Dünyada PKK'ya en çok desteğin verildiği ama PKK'ya karşı en güçlü olduğumuz dönemdeyiz. Güya bizim müttefiklerimizin PKK'ya en çok desteği verdikleri ama bizim de PKK'ya karşı en güçlü olduğumuz ve onu silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100'üncü yılıdır, birinci asırdır. Cumhuriyetin birinci asrında PKK denilen terör örgütünün toprakların altına gömülmüş olduğunu, bir daha kimsenin sesini çıkaramayacağını ve sadece bizim toprakların altına gömdüğümüzün bir terör örgütü olmayacağını aynı zamanda bu coğrafyada bize meydan okumaya çalışan batıyı da toprakların altına gömeceğimizi, terör örgütüne destek verenleri de toprakların altına gömeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Ne gönderirlerse göndersinler. Tırlarla silah göndersinler, çuvalla para göndersinler, eğitici göndersinler. Nasıl bomba yaparsın, nasıl insan öldürürsün diye ne eğitimi verirlerse versinler, biz şuan da en güçlü dönemdeyiz. Türk devletlerinin burada bulunan, bu coğrafyada kurulan devletlerin en güçlü dönemindeyiz. Demek ki bu işler sadece parayla pulla olmuyor" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Terörü ve terörün hatıralarını da, bize yapıştırdığı etiketleri de, acılarını da, aramıza attığı fitneleri de buradan söküp atmak bizim boynumuzun borcudur. Burada Türkü'yle, kürdüyle hep bir aradayız ve aynı masadayız. Şu cümle bile birilerine kabusdur. Bütün siyasi ayağını düşmanlık üzerine kuran, fitne üzerine kuran geçmişte yaşanan acıları kanatmak üzerine kuran anlayışa karşı bizim itirazımız var ve biz bununla beraber mücadele ediyoruz. PKK'yı mağaralarına hapsettik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu yoldan dönmek yoktur. Bir saniye bunlara nefes aldırmak yoktur. Sınır içi sınır ötesi fark etmez. Nerede PKK'lı varsa biz peşindeyiz. Askerimizle peşindeyiz, jandarmamızla peşindeyiz, polisimizle peşindeyiz, güvenlik korucu kardeşlerimizle peşindeyiz."