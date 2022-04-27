BBP Lideri Destici’den AYM’ye: Hala neyi bekliyorsunuz?

'MECLİS, BU 2 HAİNİ YARGIYA GÖNDERMELİ'

HDP'nin sadece terör örgütü PKK'yı desteklemediğini aynı zamanda Ermeni terör örgütleri Hınçak, Taşnak ve Asala'yı da Meclis'e taşıdığını dile getiren Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili ise "Ermeni soykırım iddialarını Meclis'in gündemine taşıma hatta kanun teklifi verme hadsizliğine kadar gidebiliyorlar ve yine CHP içinden bir milletvekili buna eşlik ediyor. Elbette hukuk bu ikisiyle ilgili gereğini yapacaktır. Meclis de fezlekeler geldiğinde hiç bekletmeden dokunulmazlıklarını kaldırmalı ve bu 2 haini yargıya göndermeli" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP lideri Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmasının hatırlatılması üzerine, "Kemal bey son dönemlerde aşırı popülist bir politika izliyor. CHP içindeki tartışmalar dışa taşıyor. CHP içinde ciddi bir rahatsızlık var. Kemal beyin hem partisine hem de 6'lı masaya bir sitemi var" açıklamasında bulundu.