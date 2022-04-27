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Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:21 Son Güncelleme: 27.4.2022 16:30

FETÖ’nün kaset kumpasında sanıkların cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün kaset kumpasında sanıkların cezası belli oldu

FETÖ'nün kaset kumpasında sanıklara verilen cezalar belli oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısına 92 yıl 10 ay ceza aldı.

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişilik davada 120 sanık hakkında karar açıklandı. Baykal ve MHP'li vekillere eylemlerin gerçekleştirildiği dönemde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı şube müdürü Gürsel Aktepe 72 yıl 3 ay, İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube müdür yardımcısı Sedat Zavar, 92 yıl 10 ay, eski polis İlker Usta ise 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ’nün kaset kumpasında sanıkların cezası belli oldu
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