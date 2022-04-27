SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı 81 ilde bayram boyunca uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri alacak. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi , 208 bin 900 personel görev yapacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik denetimleri bizzat sahada takip edecek

Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 İl Valiliğine "2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramında alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan'a başlayacak ve 09 Mayıs'a kadar sürecek.

Bayram tedbirleri kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak. Kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca; 30 Polis Başmüfettişi, 4 Jandarma Başmüfettiş / Müfettişi, 22 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 56 müfettiş görevlendirildi.