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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Suriye’de 10 hain öldürüldü

ANKARA
Suriye’de 10 hain öldürüldü
Terör örgütü PKK'yı kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit harekatını sürdüren Mehmetçik, Suriye'de de hainlere darbe üstüne darbe indiriyor. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/ YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin- Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde devam eden 'Pençe-Kilit' operasyonunda ise komandoların tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklar, F-4 ve F-16 savaş uçaklarından atılan milli ve yerli üretim olan lazer güdümlü Nüfuz Edici Bomba (NEB) ile imha edildi.
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Suriye’de 10 hain öldürüldü
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