Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne katliam vardır

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel ve beraberindekiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında kullandığı çirkin ifadeyi kınamak için basın açıklaması yaptı. 11-12 Mart 1918'de Ermeni çeteler tarafından hunharca öldürülen 3 bin Erzurumlunun anısına dikilen anıtın önünde konuşan Yüksel "Tarihin her döneminde insanlığa umut ışığı olan Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam bulunmaktadır. Her sene olduğu gibi bu 24 Nisan tarihinde de Ermeni diasporası, Ermenistan hükümeti, Ermenistan kamuoyu ve onları destekleyen çevreler, sözde soykırım iddiaları ile gündem oluşturma çabası içerisine girdi. Ermeni çetelerinin bölgede gerçekleştirdikleri katliamları Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarınca 1986-1990 yılları arasında ve 2010 yılında yapılan bir dizi toplu mezar kazı çalışmalarıyla da dünya kamuoyunun bilgisine sunduk. ABD Başkanı Biden'in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 24 Nisan'da Türkiye aleyhine kullandığı ifadeler, her geçen gün bölgede ve uluslararası politikada etkili bir güç olarak daha da büyüyen Türkiye için yok hükmündedir. Hiçbir yaptırım gücüne sahip değildir. Eğer gerçek bir karar almak istiyorsanız, Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915- 1918-1922, 1973-1985,1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını yahut EOKA mensubu Rumların 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri 'soykırım' olarak tanıyabilirsiniz" dedi.