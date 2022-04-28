6’lı masa dağılıyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masadan ilk kalkan DEVA oldu. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıkladı. 6'lı masadan bağımsız hareket edeceklerini kaydeden Babacan, "Bizim kendimize güvenimiz tam. İşte ben buradan ilan ediyorum, duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır" dedi. Babacan daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmasını da arzu etmeyiz. Biz, altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz" ifadelerini kullandı.