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Giriş Tarihi: 28.4.2022 18:12

Bakan Kurum Köyceğiz’de bisiklet yolu açılışını yaptı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bakan Kurum Köyceğiz’de bisiklet yolu açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Muğla’ya geldi. Bakan Kurum ziyaretleri kapsamında Köyceğiz’de bisiklet ve yaya yolunun açılışını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geldi. Dalaman Hava Limanı'na inen Bakan Kurum, Köyceğiz'e hareket etti.

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası tarafından finanse edilen bisiklet ve yaya yolu projesinin tamamlanmasıyla açılışını yaptı. Açılışa, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Orhan Tavlı halkın katıldı. Projenin açılışı yapıldıktan sonra Bakan Kurum, öğrencilerle birlikte bisiklet yolunda bisiklet sürdü.

Köyceğiz Belediyesi'ni ziyaret eden Kurum, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belediye çalışanlarına güzel dileklerde bulunan Bakan Kurum, Köyceğiz'in gelişimini yerinde görmekten ve Köyceğiz 'e hizmet edildiğini bizzat takip etmekten memnun olduğunu belirtti.

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Bakan Kurum Köyceğiz’de bisiklet yolu açılışını yaptı
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