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Giriş Tarihi: 28.4.2022 23:12

Bakan Yanık: “20 yıldır milletimiz için çalışıyoruz”

ZAHİDE VURAL
Bakan Yanık: “20 yıldır milletimiz için çalışıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret için geldiği Kırşehir’de huzurevinde iftar programına katıldı. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak Ahi Evran’ın düsturuyla hizmet ettiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir ziyaretine huzurevindeki iftar programıyla devam etti. Burada huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Ak Parti'nin sosyal hizmetler konusunda vatandaşlara her türlü desteği sunduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, "Ak Parti hükümeti olarak 20 yıldır aralıksız milletimizin hangi başlıkta ne tür bir desteğe ihtiyacı varsa bunları üretmeye ve milletimizin istifadesine arz etmeye çalıştık. Sizlerin memnuniyeti bizim nihai beklentimizdir. Tek beklentimiz sizin "Allah razı olsun" demenizdir." dedi.

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Bakan Yanık: “20 yıldır milletimiz için çalışıyoruz”
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