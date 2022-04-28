Kaset kumpası sanıklarına ceza yağdı

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davada karar açıklandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen 171 sanıklı davanın karar duruşmasında 120 sanık hakkında hüküm kuruldu, 3'ü tefrik, 46 sanık hakkında yakalama kararı verilirken sanıklar hakkında 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında ceza verildi. FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrılırken, suç tarihinde istihbarat daire başkanlığı şube müdürü olan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.