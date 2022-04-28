Mahkemeden skandal karar! Ankesörden 24 kez ardışık arandı ama beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yönelik yurdun dört bir tarafında yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları sayesinde, halen örgüt içerisinde yer alan TSK'daki kriptolar teker teker deşifre oluyor. Bu kapsamda İzmir'de gözaltına alınan ve 24 kez ardışık bir şekilde ankesörden aranan ihraç askeri öğrenci Cemal Batuhan A. da bu isimlerden bir tanesi oldu. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise kendisi gibi askeri öğrencilerle 24 kez ankesörlü telefondan ardışık şekilde aranan ihraç askeri öğrenci Cemal Batuhan A. hakkında beraat kararı verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararına rağmen beraat kararı vermesi dikkat çekti.

BYLOCK VE MAHREM İMAMLARLA İRTİBATI VARDI

Hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Cemal Batuhan A. hakkında verilen skandal beraat kararında ayrıca, mahrem imamlar, bylock kullanıcıları, darbe sanıkları ve FETÖ şüphelileriyle irtibatları görmezden gelindi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Cemal Batuhan A.'ya ayrıca FETÖ içerisinde kod isim bile verildi. Terör örgütlerine mahsup olan kod adı uygulamasını bile kabul ettiği tespit edilen Cemal Batuhan A.'ya beraat kararı verilmesi dikkat çekti.

ANKESÖRLE ARANDIĞINI KABUL ETTİ

Cemal Batuhan A. ifadesinde de FETÖ'nün ışık evlerinde yapılan sohbetlere katıldığını, ankesörlü telefonla arandığını kabul ettiğini ifade etti. Elde edilen bilgilere göre, Cemal Batuhan A.'ya yapılan ankesörlü telefon aramalarında kendisine ait telefon numarasının son hanesindeki 4 rakamın yerlerinin değiştirilerek örgütsel gizliliğe bağlı kaldığı da hatırlatıldı.

ANKESÖRE RAĞMEN ÖRGÜTSEL FAALİYET DELİLİ ELDE EDİLEMEMİŞ

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının gerekçesinde ise, sanık hakkında ankesörlü telefonla aranma deliline rağmen, "Örgütün nihai amacını bilerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair delil tespit edilemediği" değerlendirmesi doğrultusunda beraat kararı verildi.