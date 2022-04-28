Malazgirt’te terör örgütüne 42 tim, 588 personelle operasyon!

Valilikten yapılan açıklamada, Eren Abluka-8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1 Operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Terörle mücadele harekâtı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Kartavin Dağı Bölgesi'nde 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ile unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personelin katılımıyla büyük çaplı operasyon icra edildiği kaydedildi.

Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

