Bakan Yanık: Vandallıklar cezasız kalmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de 24 Mart'ta erkek arkadaşıyla birlikte katledilen Şeyma Demir'in (18) ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunan Yanık, devlet olarak gerekli desteği her zaman vereceklerini dile getirdi. Yanık, "Biz sürecin başından beri takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz, arama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı, süreci en başından beri çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Faillerin cezasız kalmayacağını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti: "Her türlü şiddetle mücadelemizi aralıksız ve ısrarla yürütüyoruz. Hiç taviz vermeden, milletimizin huzuru ve güvenliği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri vandallıklar, faillerinin yanına kâr kalmaz. Yanına da kâr bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veriyoruz. Şiddetle mücadelede farkındalığı doğar doğmaz çocuklarımıza anlatarak oluşturabiliriz. İyi olarak, iyi kalarak suçla mücadelede edebiliriz. Bunun için de toplumsal farkındalığı artırmak ve iyiliği anlatmamız gerekiyor."