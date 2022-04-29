AK Parti, MHP ve BBP Ankara İl Başkanları iftarda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın daveti üzerine, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Ankara Kalesi'nde düzenlenen iftar programında buluştu. Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu yapıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Cumhur İttifakı'nın yoğun başkent mesaisinin devam ettiğini söyledi. Özcan, '2023 lider ülke Türkiye' hedefi ile Ankara'da çalışmalar yaptıklarını belirtti.Cumhur İttifakı'nın, yoğun başkent mesaisinin devam ettiğini dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, programa dair şunları söyledi: "Ramazan boyunca vatandaşlarımızla bir araya geliyor, gerek ev ziyaretleri, gerek belediyelerimizin düzenlediği programlarla bu mübarek ayda dostluklarımızı, kardeşliğimizi pekiştiriyor, güzellikleri hep birlikte paylaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bir araya geldiğimiz bu iftar programında da başkentimiz için yapacaklarımızı değerlendirme, istişarelerde bulunma fırsatı yakaladık. Beni kırmayarak davetime icabet eden MHP İl Başkanımız Turgay Baştuğ ve BBP İl Başkanımız Alperen Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak "2023 Lider Ülke Türkiye" hedefi yolunda Ankara'mız için çalışmalarımız son hızla devam edecek"