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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Helal olsun sana Rüveyda! Hem kaymakam hem evimizin kızı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Helal olsun sana Rüveyda! Hem kaymakam hem evimizin kızı

Rüveyda Kahraman 2.5 ay önce Kayseri Sarıoğlan’a kaymakam olarak atandı. Makam odası hizmet için ona dar geldi. Sokağa çıktı, halkla kucaklaştı. Dert dinledi, çözüm üretti. 13 bin nüfuslu ilçede gönülleri fethetti

Kayseri'nin 13 bin nüfuslu ilçesi Sarıoğlan'a 2.5 ay önce atanan çiçeği burnunda Kaymakam Rüveyda Kahraman (25), kısa sürede ilçe halkının gönlünü fethetti. Aslen Ankaralı olan genç kaymakam, makamından çok halkın arasında oluyor. Kimi zaman vatandaşların iftar sofralarına, kimi zaman da gençlerin doğum günü kutlamalarına misafir oluyor.



Kırsaldaki kız çocukları okusun diye ev ev gezen Rüveyda kaymakam, çarşı, pazar ve kahvehaneleri de gezerek sorunları dinliyor. Rüveyda kaymakam için ilçe halkı "O artık evimizin kızı gibi" diyor.
Şehit ailelerine de ayrı bir önem veren Sarıoğlan Kaymakamı Rüveyda Kahraman, düzenli bir şekilde onların evlerine uğrayarak ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.



Son olarak şehit Ahmet Bozok'un annesi Dilber Bozok'u evinde ziyaret eden Rüveyda kaymakam, şehit annesinin bahçesinde fide diktiğini görünce hemen iş eldivenlerini giyerek kolları sıvadı. Şehit annesiyle birlikte fide diken 25 yaşındaki kaymakam her gün vatandaşın kalbine dokunmayı ihmal etmiyor.

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Helal olsun sana Rüveyda! Hem kaymakam hem evimizin kızı
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