İzmit Belediyesi’nin iş verdiği şirketin adresi boş çıktı

Tutuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi'nin kasasının bu ve buna benzer işlerle üç yılda boşaltıldığını, iki kez yapılan denetimlerde 75 milyonun gider makbuzu ve ihalesiz doğrudan teminle seçim sonrası kurulan şirketlere aktarıldığının resmen tespit edildiğini belirtti. Tutuş'un paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verildi. Fotoğrafta iki ay önce kurulup, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in 750 bin TL'lik işi adrese teslim verdiği şirketin resmi adresi görülüyor. İş yeri yok! Tabela yok! Ofis yok! İşçi yok! İş yok! Patron yok! Tek gerçek; üç yılda bu ve buna benzer işlerle milletin buhar olan 1milyar TL'sidir. Siz asıl bu millete denetim raporlarıyla tescilli iki yılda 75 milyon TL'lik golü nasıl attınız Fatma Hanım, bu golü de anlatın" dedi.