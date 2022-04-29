Mehmetçik Zap’ta 30 km derinliğe indi

Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin- Basyan Vadisi ve Metina Dağı bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve komandolar bölgeyi teröristlerden arındırıyor. Zap Vadisi'nde 30 kilometre derinliğe kadar inen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri arasında yer alan bordo bereliler, bölgedeki mağaralarda arama çalışmaları başlattı. Zap'ta teröristlere silahlı, bombalı suikast ve ideolojik eğitimin verildiği sözde karargâhı önce F-16'lar vurdu, ardından bordo bereli ve özel eğitimli komandolar tarafından aramalar yapıldı. Aramalarda, çok sayıda örgütsel malzemeler ile mühimmatlar bulundu.MilliSavunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" denildi. 2019'da Hakurk ile başlayan, son olarak Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonları kapsamında 1067 terörist öldürüldü. Mehmet YILDIRIM/SABAHBİNGÖL'DEgüvenlik korucularıyla iftar programında bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023 Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. 2023'te PKK'yı gömeceğiz. Ne gönderirlerse göndersinler. TIR'larla silah göndersinler, çuvalla para göndersinler, eğitici göndersinler. PKK'yı silmeye yakın dönemdeyiz" dedi.SABAHTUNCELİ'DE 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı. Güvenlik güçleri ilk gün 5 sığınağı imha etti. Hakkâri'de devam eden Eren Abluka-2 Operasyonu'nda çıkan çatışmada ise 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.