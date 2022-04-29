Putin’den Takas teşekkürü

Başkan Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Volodimir Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede, Putin, Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'a haraketi öncesi Putin'le görüşmesini anlatan Erdoğan "Takas için Sayın Putin teşekkürde bulundu ve 'Size güveniyoruz ve bu son adım da bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu'TEŞEKKÜRÜ dedi. Ukrayna'yla müzakareler için ise 'Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım. Ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedik" şeklinde konuştu. Erdoğan "Takas konusunda Biden'la görüşecek misiniz?" sorusuna "Ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde Sayın Putin beni nasıl arıyorsa herhalde Biden da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım. Eğer Biden da ararsa, tabii ki bu görüşmeyi yaparız" cevabını verdi.