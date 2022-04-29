Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Venezuela ile ihracatımız 1 buçuk milyar dolara ulaşacak

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak açıklamalarda bulunuyor.

'7 ANLAŞMA İMZALADIK'

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan mesajlar:

2018'deki karşılıklı ziyaretleriniz ilişkilerimizde dönüm noktası niteliğindeydi. Bugün üçüncüsünü yaptığımız ortak iş birliği komisyonu mekanizması somut sonuçlar doğuracak önemli bir platformdur. Şahsi ilginiz sayesinde bugün 7 anlaşma imzaladık, ayrıca ortak bir bildiri de imzaladık.

'VENEZUELA'YA HER ZAMAN İNANDIK VE YANINDA DURDUK'

İmzaladığımız anlaşmaların takibini yapmamız önem arz ediyor. Türkiye olarak biz ilgili kurumlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapacağımız söylemek isteriz. Biz Venezuela'ya her zaman inandık ve yanında durduk. Bu başarılarımızın özellikle birlikte çalışarak devam edeceğine inanıyorum. Özellikle bu dönemde ekonomik iş birliğimiz de hızlıca arttı. Ticaretimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı.

'İHRACATIMIZ 1 BUÇUK MİLYAR DOLARA ULAŞACAK'

Aramızdaki mesafeye rağmen bugün Venezuela'nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız. Bizimde Venezuela'ya ihracatımız hızlı bir şekilde artıyor. Bu sene ihracatımız 1 buçuk milyar dolara çok rahat bir şekilde ulaşacak.

Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde karşı olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok taraflı platformlarda da her zaman olduğu gibi Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Venezuela'daki diyalog sürecine de her zaman olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.