Almanya’nın küstah tutumuna sert tepki

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Kavala davasıyla ilgili Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması, Ankara'nın sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Schulz'a, ülkesinin diplomatik teamüllere aykırı tutumunu ve davayı ön plana çıkartarak siyasileştirmesini kınadıklarını bildirdi. Adalet Bakanı Bozdağ da "Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" dedi. Bu durumun Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın" ifadesini kullandı.