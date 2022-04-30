Başkan Erdoğan’ın Suudi Arabistan’da kaldığı odadaki 1453 detayı dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'a, kaldığı 1453 numaralı oda hatırlatılıp, "Tarihe meraklı olduğunuzu biliyorum. Sizin diğer devletlerin bakış açısıyla ilgili tahlilinizi merak ediyorum. Biz MÖ 3000'lerden itibaren tarihe damga vurmuş bir milletiz. Hunlar, Göktürkler ve devamında hep devlet kurduk ve dünya tarihi biz olmadan yazılamaz.
İslam tarihi keza öyle. Bu ziyaretle ilgili şöyle bir şey dikkatimi çekti; sizin Suudi Arabistan'da kaldığınız odanın numarası 1453'tü. Yani şunun farkındalar; biz İslam dünyasında da kutlu fethi gerçekleştiren milletiz. 'Fatih'in torunu geldi' dediler belki. Ayasofya'yı açmanızla birlikte tabi ayrı bir heyecan dalgası yükseldi. Şunu acaba artık net bir şekilde görebiliyorlar mı; Türkiye olmadan temeli sağlam bir medeniyet kurulmaz. Artık bir şekilde sizce anladılar mı? Yani artık biz olmadan olmuyor. Onlar da bunun farkında mı acaba?" sorusu yöneltildi.
"İNŞALLAH ECDADIMIZIN YOLUNDA AYNI KARARLILIKLA GİDEBİLİRİZ"
Başkan Erdoğan'ın soruya verdiği cevap şu şekilde:
"Oda numarasını o mesajı düşünerek yapmışlarsa tevafuk olmuştur. İnşallah biz ecdadımızın yolunda aynı kararlılıkla gidebiliriz, onların elde ettikleri başarıları biz de aynı şekilde elde edebiliriz. Tabii tarihin izini sürdüğünüz sürece başarıya ulaşırsınız. Ama tarihin izini kaybederseniz siz de kaybolursunuz. Biz şu anda bu izi sürmeye devam ediyoruz ve ilham kaynağımız orası. Oradan aldığımız ilhamla da yolumuza devam ediyoruz."
"CUMA CAMİİ İÇİN MİRZİYOYEV'DEN RİCADA BULUNDU"
"Geçen Özbekistan'a bir ziyaretim oldu. Özbekistan'da Hive'ye gittik. Burada da aklımda kaldığı kadarıyla 212 ağaç direk üzerine inşa edilmiş bir Cuma Camii var. Fakat burası ibadete kapalı. Bize orada 50 kişinin namaz kılabileceği bir yer hazırladılar. Namazdan sonra Şevket Mirziyoyev kardeşime dedim ki, "Benim senden bir ricam var; uzun yıllar kapalı olan Ayasofya'yı açmak elhamdülillah bize nasip oldu.
Şimdi sen de gel bu Cuma Camii'ni aç." Şeyhülislama dedi ki "süratle Cuma Camini açacağız." Onlar bu işi başlattılar, biz de takipçisi olacağız. İnşallah Hive'de o Cuma Camii'ni açmak hepimize nasip olur, açılış törenine de Diyanet İşleri Başkanımızla, Aksakalımızla, tüm heyetimizle hep birlikte katılırız ve Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Osmanlı yeniden ayağa kalksın."