Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Giriş Tarihi: 30.4.2022 23:34 Son Güncelleme: 30.4.2022 23:56

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..

Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti. İmamoğlu, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.

Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligde 9. haftadan itibaren liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekip, 35. haftada mutlu sona ulaştı.

İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken paylaşıma gelen bazı tepkiler ise şu şekilde:

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Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
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