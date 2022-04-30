Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..

Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligde 9. haftadan itibaren liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekip, 35. haftada mutlu sona ulaştı.
İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.
İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken paylaşıma gelen bazı tepkiler ise şu şekilde: