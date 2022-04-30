Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken paylaşıma gelen bazı tepkiler ise şu şekilde: