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Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:57 Son Güncelleme: 30.4.2022 12:07

Eren Abluka-5 Operasyonundan acı haber! Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

Eren Abluka-5 Operasyonundan acı haber! Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

Son dakika haberi: Eren Abluka-5 Operasyonunda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanlığı şehadet haberini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu sırasında bir askerimizin kayalıklardan düşerek ağır yaralandığını, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.


Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Milletimizin başı sağolsun.

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Eren Abluka-5 Operasyonundan acı haber! Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu
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