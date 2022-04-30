Eskişehir Belediyesi’nin halk ekmek büfelerine usulsüz borç çıkardığı ortaya çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait halk ekmek büfesinde işletmecilik yapan Ali Muhammet Harmancı; Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı olan şirketin tüm büfecilere çok yüksek miktarlarda borç çıkarttığını yaptığı araştırma sonucu sonucunda faturalarda usulsüzlük yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

SABAH'a konuşan Ali Muhammet Harmancı; "Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler, ancak bu olay yasa yönünden suç olduğundan şirketle ilgili incelemelerin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BORCUMUZ OLMADIĞI HALDE HALK EKMEK ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN BÜFECİLERE BORÇ ÇIKARILDI"

Ali Muhammet Harmancı; şunları söyledi:

"BEN 3 YILDIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT HALK EKMEĞİN BÜFECİSİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM."

"2020 yılında borcumuz olmadığı halde Halk Ekmek şirketi görevlileri tarafından büfecilere borç çıkardılar. Ben de itirazlarımı yaptım. Çok büyük sonuç alamayınca bilgilendirme olmayınca şikayet dilekçesi yazdım. Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler, ancak bu olay yasa yönünden suç olduğundan şirketle ilgili incelemelerin yapılmasını talep ediyorum."

"Bu konuyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi'nde de soruşturma yapılmakta olup elimdeki bütün belgeleri de onlara sundum."

"FATURALARDA USULSÜZLÜK YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK"

"Araştırma sonucu sonucunda faturalarda usulsüzlük yapıldığını tespit ettik. Valiliğe gerekli başvuruyu yaptık. Valilik inceleme yaptıktan sonra dosyayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na da göndermiş. Usulsüzlük ile ilgili dosya halen 2020/50275 sayılı soruşturma dosyası üzerinden devam etmektedir. Ben valiliğe bu şikayeti isimsiz olarak yapmama rağmen her nasılsa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Mehmet Murat Aslan benim şikayette bulunduğumu öğrenmiş valiliğe verdiğim dilekçenin de bir örneğini almış."

"25 Ocak 2022 tarihinde saat 11.14 de beni arayarak müsait olduğum zaman da Tepebaşı Belediyesi'nin karşısında bulunan bürosuna gelmemi istedi. Ben de saat saat:17.00 sıralarında bürosuna tek başıma gittim. Gittiğimde bana şikayeti benim yapıp yapmadığımı sordu. Ben de kendisi belediye avukatı olması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamamak için yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine bana şikayetçi sen yapmadıysan savcılığa gidip bununla ilgili dilekçe vermemi söyledi bana Cuma gününe kadar bu başvuruyu yapmamı Aksi takdirde Halk Ekmek büfesi ne ilişkin sözleşme fesih edecek söyledi hatta bana savcılıktan kendisini randevu alabileceğini söyledi. Ben de mecburen kendisine kabul ettiğimi söyledim bugün de avukatın söylediği gibi bir işlem yapmadan buraya avukatı şikayet etmeye geldim. Açıkladığım sebeple beni tehdit eden Avukat Mehmet Murat Arslan dan şikayetçiyim. Gerekirse HTS kayıtlarının alınmasını kabul ederim"

"HEPSİ YALAN. DARP EDİLEN VATANDAŞ KİM?"

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi benimle olan husumetlerini Çamlıca 4 büfesine ekmek vermeyerek büfeden ekmek alan vatandaşları mağdur etmektedirler. Yaptıkları basın açıklamalarında pide alan kalp hastası bir şahsı darp etmeye kalktığımı, büfenin hijyen kurallarına uymadığımı, ürün buzdolaplarının pis olduğunu sözleşmeyi fesih ettiklerini beyan etmişlerdi. Hepsi yalandır. Darp edilen vatandaş kimdir? Kimliği var mıdır? Karakol veya adli makamlara şikayet var mıdır? Rapor var mıdır? Varsa paylaşsınlar. Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli olduğum büfeye ekmek pide ve süt ürünlerini getirip kendisi satsın, açık anket düzenlensin şahsıma dair büfeden tek bir şikayeti olsun, ben büfeyi teslim edeceğim."

"Sayın Yılmaz başkana (Yılmaz Büyükerşen) 'Hırsızı yakaladık. Yolsuzluğu tespit ettik. Yargıya taşıdık' diyorum. Belediye bana ödül vereceğine ceza veriyor ve cevap vermiyor. Ekmek fabrikası yetkilileri halkın telefonlarına 'Başka büfeden alan biz Çamlıca 4 büfesine ürün vermiyoruz. Başınızın çaresine bakın' diyor. 'Ekmek yoksa pasta yiyin' diyor. Gelsinler büfede ekmeklerini yanımda kendileri satsın. 'Halkı mağdur etmesinler' diyorum. Onu da yapmıyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Bugün de elektriği kesmeye gelecekler..."