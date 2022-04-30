Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.4.2022 12:03

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çalışmalarında, Batman merkezli toplam 3 ilde, 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 12 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi ise, tutuklanarak ceza evine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA