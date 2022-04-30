FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çalışmalarında, Batman merkezli toplam 3 ilde, 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 12 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi ise, tutuklanarak ceza evine konuldu.