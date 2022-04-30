İmamoğlu’ndan öğrencilere veto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 6 Nisan'daki UKOME toplantısında toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapmasının ardından AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı, öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına yönelik teklif vermişti. Milyonlarca ögrenciyi ilgilendiren teklif dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İmamoğlu öğrenci zamlarının sübvanse edilmesine ilişkin Meclis kararını veto etti. Genç kardeşlerimiz için Mayıs ayı Meclis toplantımızda mücadelemizi sürüdüreceğiz" dedi.