Pegasus çalışanlarından küstah paylaşım: Alkol sofrasında İslam’a çirkin hakaret

Pegasus çalışanları içkili masada "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşım yaptı. Binlerce tepkinin geldiği çirkin paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı. Havayolu şirketi Pegasus'a bağlı olarak çalıştıkları öğrenilen bir grubun, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım tepki topladı.Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlıdır" şeklinde ifade edilen ve Müslümanların "günahlardan arınma ve bağışlanma gecesi" olarak idrak ettiği kutsal gecede alkol sofrasından paylaşım yapan grubun, paylaşımın altına "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" şeklindeki sözleri büyük tepki gördü. Pegasus, çalışanların etik-ahlak kuruluna aktarıldığını açıklarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.