Pegasus personelinin Kadir Gecesi paylaşımı Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Avukatından tepki çeken savunma: Bizi alakadar etmez

Bir grup Pegasus personeli Kadir Gecesi alkollü bir eğlence tertip etti. Bir kişinin sosyal medya hesabından, alkollü fotoğrafı 'Kadir Gecesi Özel' notu ile paylaşmasına tepki yağdı. İşten çıkarılan Pegasus personelinin avukatı Keram Donat ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada skandal bir savunma yaptı, 'Bizi alakadar etmez' ifadelerini kullandı.

PEGASUS PERSONELİNDEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

İslam alemi için büyük kıymeti olan ve 'Bin aydan daha hayırlı' olarak bilinen Kadir Gecesi'nde skandal bir paylaşım yapıldı. Pegasus personelleri alkollü yemekte buluştu, bu anları da 'Kadir Gecesi Özel! Rabbim kabul etsin.' şeklinde bir not ile paylaştılar.

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI

Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken vatandaşların büyük tepkisini çekti. Binlerce vaandaş fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutarken, Pegasus'tan da açıklama beklediğini bildirdi.

AVUKATTAN 'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Pegasus tarafından etik-ahlak kuruluna sevk edildiği ve işten çıkarıldığı belirtilen çalışanın avukat Kerem Donat, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"DİNİ DOGMALAR SAHİPLERİNİ BAĞLAR"

Pegasus çalışanının avukatının açıklamalarında şu cümlelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir laik devlet olması sebebiyle Ramazan diye bir tabir bizde açıkçası olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizi yaşam tarzımızı alakadar edecek, bununla ilgili baskı görmemize sebep olacak bir şey değil.