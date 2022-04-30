Son dakika: 30 Nisan korona tablosu açıklandı! Bin 772 kişinin testi pozitif

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, bin 772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.