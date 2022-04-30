Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, bin 772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, bin 772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika: 30 Nisan korona tablosu açıklandı! Bin 772 kişinin testi pozitif