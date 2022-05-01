Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Sen gelmeden bayram olmaz





Diyarbakır'da 285, Hakkâri'de 18, Van'da 50 ve Muş'ta 34 olmak üzere toplam 387 aile, çocuklarını kandırıp dağa götüren terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteriyor. Bayrama oğlu Ramazan'dan ayrı girdiği için PKK ve HDP'ye tepki gösteren Mevlüde Üçdağ, Diyarbakır'da yaklaşık 3 yıldır evladını terörün elinden kurtarmak amacıyla eylem yaptığını söyledi.