İBB’nin camii yalanı elinde patladı! Valilik gerçeği açıkladı

İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nin elektriğinin kesildiği iddia edilerek faturasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından ödeneceği iddia edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun propagandasını yapan İBB Haber isimli sosyal medya hesabında yer alan haberde, "Yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için elektriği kesilen Teşvikiye Camii'nin elektrik faturasını İBB ödeyecek" denilmişti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İBB'nin reklam kokan haberleri ardından söz konusu caminin imamı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmam Cemal Doğrugören, Cami'nin değil WC'lerin bulunduğu alanların elektriğinin kesildiğini belirtti.