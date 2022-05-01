İzinli sendikalar çelenk bırakmaya başladı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sadece izinli sendikaların çelenk bırakmasına müsaade edilecek. DİSK, Türk-İş, Hak-İş, Birleşik Metal-İş, SİME-SEN, SAHİM-SEN ve HEP-SEN üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

MEYDANA İLK GELEN DİSK OLDU

Meydana ilk gelen sendika DİSK oldu. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz." dedi.

TAKSİM'İN SEMBOLİK ANLAMI VAR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindekiler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sendika başkanı Mahmut Arslan "Bizim için Taksim'in sembolik bir anlamı var. Burada kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını her zaman yaşatacağız, burada anacağız ama aynı zamanda birlik mücadele gününde sorunlarımızı yüksek sesle konuşmak, eleştirileri yapmak, halaylarla, türkülerle, omuz omuza, yan yana gelerek dayanışmamızı da ifade etmemiz gerekiyor. Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir. Birlik, mücadele, dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik beraberlik içinde kutlayan işçiler bir provokasyonla bu alanda sıkışmış, 34 emekçinin 29 tanesi boğularak, ezilerek hayatını kaybetmiş, 5 emekçi kurşun yarası ile hayatını kaybetmiştir. Aradan 45 yıl geçmesine rağmen bu ihanetin failleri hala bulunamamıştır. Bu organizasyon ülkemizi 80 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Bu hain eller ne yazık ki henüz tespit edilememiştir. Yapılan yargılamalar sonuçsuz kalmış, mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam etmektedir. Biz ülkemizin emekçileri olarak bu ihaneti gerçekleştirenlerin biran evvel bulunmasını istiyoruz. Ülkemizin her yerinde iş kazalarında, terörizmle mücadelede, başka nedenlerle kaybettiğimiz emekçilerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

HEP-SEN VE SAHİM-SEN'DEN ORTAK AÇIKLAMA

SEP-SEN ve SAHİM-SEN Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra ortak açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirilmeye gidilmesi yönündeki taleplerini sıralayan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Tekin Akarken "Yaşamını kendi çalışmasıyla kazananların, ürettiği ürün veya sundukları hizmetin geliri çalıştıkları iş yerinin sahibine ait olanların; 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü HEP-SEN ve SAHİM-SEN olarak yürekten kutluyoruz. Sağlık hizmetlerinde canla başla çarpışan, işte bu bayramda dahi görevleri başında toplumumuzun sağlığını koruyan kahramanlarımıza selam olsun… Selam olsun emeği ve onur için mücadele edip bedel ödeyenlere..." diye konuştu.

POLİS TAKSİM'DE KUŞ UÇURTMUYOR

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı. Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Bir grup turist ile tur rehberi olduğunu belirten kişi de geçişlerine izin vermeyen polis ekipleriyle tartıştı. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

VALİLİK DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili de bir duyuru yayınladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu. Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar. Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.