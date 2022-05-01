İzmir’de terör operasyonu: 10 DEAŞ’lı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti.